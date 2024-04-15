Польский лидер в интервью LRT назвал ситуацию в соседней стране очень сложной. Он напомнил, что Киев намерен вернуть полный контроль над временно захваченными россиянами территориями, информирует «НБН».

Дуда подчеркнул, что возвращение временно оккупированных регионов важно для всего мира, так как это будет означать действие международного права.

Политик утверждает, что на международной арене он всегда говорил, что соседнее государство нуждается в постоянной и бесконечной помощи, в частности сейчас ему больше всего нужны боеприпасы.

Польский лидер, говоря о потенциальном диалоге Украины с РФ и возможных уступках Киева, заявил, что он не слышал никаких разговоров о мирных переговорах.

Президент подчеркнул, что украинский лидер занял жесткую позицию относительно обороны и деоккупации территорий, поэтому союзники должны сделать все для возвращения захваченных регионов.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский упрекнул спикера Палаты представителей США Майка Джонсона с затягиванием решения относительно продления поддержки Украины.