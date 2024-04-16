В интервью польскому изданию Rzeczpospolita глава греческого правительства опроверг информацию СМИ об отправке истребителей F-16 в Украину. По словам Мицотакиса, Афины не готовы предоставить Киеву эти боевые самолеты, сообщает «НБН».

Премьер-министр заверил, что, несмотря на это, Греция продолжит поддерживать Украину, защищая и уважая принципы международного порядка. Политик отметил, что его страна имеет исторически прочные культурные и региональные связи с россиянами, однако Афины выступают против путинского режима.

Глава правительства напомнил, что 11 апреля на встрече с Владимиром Зеленским он пообещал, что Греция продолжит поддерживать Украину по мере своих возможностей, чтобы военная помощь Киеву не ослабила способность его страны обороняться.

Также премьер добавил, что Афины передали для ВСУ значительное количество 155-мм боеприпасов на фоне дефицита снарядов у защитников.

Ранее руководитель МИД Норвегии Барт Эйде сообщил, что переданные Осло истребители F-16 помогут Силам обороны Украины бить глубже по тылу государства-террориста.