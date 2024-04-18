Литовский лидер обвинил США и государства Европейского Союза в применении двойных стандартов относительно поддержки Украины и Израиля. Науседа заявил, что этот подход является неприемлемым, информирует «НБН» со ссылкой на LRT.

По словам главы государства, помощь Штатов и ЕС Израилю для борьбы с террористами не должна конкурировать с вниманием Запада к войне в Украине. Президент подчеркнул, что союзники должны поддерживать и Киев, и Иерусалим, а не подсчитывать, сколько они дают каждой из стран.

Политик считает, что Запад теряет внимание к Украине, в частности его неспособность обеспечить страну дополнительной противовоздушной обороной стоит ежедневных человеческих жертв.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Украина не получит тот уровень поддержки Вашингтона в войне с РФ, который он предоставляет Израилю.