В ФРГ двух граждан Германии и РФ арестовали по подозрению в подготовке диверсий на военных объектах страны по поручению российской секретной службы, с целью сорвать военную поддержку Украины.

В их домах и на рабочих местах правоохранители провели обыски, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

В заявлении федеральной прокуратуры Германии сказано, что подозреваемый Дитер С. с октября прошлого года обсуждал диверсионные операции в ФРГ с человеком, который связан с секретной службой государства-террориста. Помогал ему шпионить для РФ другой подозреваемый Александр Й.

Отмечается, что Дитер С. намеревался поджигать и взрывать военные объекты, в том числе и те, которые управляются силами США. Агент РФ фотографировал и снимал на видео военную технику и транспорт.

Ранее в Берлине рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Германии для Вооруженных сил Украины.