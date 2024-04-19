В интервью BFMTV глава французского правительства заявил, что Украина сможет сдерживать агрессию государства-террориста, если западные партнеры Киева продолжат предоставлять необходимую помощь, информирует «НБН».

Премьер убежден, что Украина продержится в войне с Российской Федерацией, если союзники обеспечат ей стабильную поддержку. Чиновник отметил, что победа страны-агрессора создаст проблемы для Франции.

Глава правительства подчеркнул, что такое развитие событий Парижу «будет стоит непомерно дорого», поскольку может возникнуть продовольственная инфляция и иммиграция, что коснется населения его страны.

Напомним, что литовский президент Гитанас Науседа обвинил США и страны Европейского Союза в двойных стандартах относительно оказания военной поддержки Киеву и Иерусалиму. Глава государства считает, что на Западе начали терять внимание к Украине.