Как сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости», руководство компании «Башнефть» решило частично закрыть свои нефтеперерабатывающие предприятия механическими сетками, чтобы уберечь заводы от ударов БПЛА, информирует «НБН».

Рупоры Кремля цитируют главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, который прокомментировал инициативу руководства «Башнефти». По словам путинского чиновника, компания решила оборудовать механическими ограждениями основные объекты своих НПЗ, которые могут стать целью для беспилотников.

При этом глава Башкирии отметил, что такие мероприятия – «половинчатое решение», ведь механические сетки на предприятиях могут выдержать первый дроновый удар, однако может быть нанесен и второй.

Хабиров добавил, что руководство региона пытается договориться с оборонным ведомством РФ, чтобы получить помощь.

Ранее британская разведка оценила способность страны-агрессора защитить свои военные предприятия от атак украинских беспилотников.