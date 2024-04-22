Утром Telegram-каналы Воронежа распространили кадры масштабного пожара в городе. Вскоре выяснилось, что огонь, который по предварительным данным охватил 3000 квадратных метров, разгорелся на территории машиностроительного завода «Эникмаш-В». Работников предприятия пришлось эвакуировать, информирует «НБН».

Фото – t.me/bazabazon

Telegram-канал утверждает, что пожар охватил территорию в 100 квадратных метров, а 3000 квадратных метров – якобы площадь цеха, где произошло возгорание.

Паблик «Типичный Воронеж» пишет, что пожар возник из-за загорания в цехе по производству электрооборудования. Telegram-канал «Вести Воронеж» сообщил о двух пострадавших и гибели трех человек.

В МЧС РФ подтвердили инцидент, сообщив, что на ликвидацию пожара отправили 64 специалиста и 20 единиц техники.

Фото – t.me/bazabazon

В то же время Telegram-канал ASTRA утверждает, что в Воронеже горел именно электромеханический завод «ЭЛМАШ».

Ранее 20 апреля в Смоленской области вспыхнул пожар на территории объекта ТЭК. Власти региона пожаловались на атаку БПЛА.