Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова нынешних и бывших чиновников США и Европы, заявило, что Трамп на встречах и переговорах называл Украину «абсолютно коррумпированной».

По словам скандального политика, наша страна «полна ужасных людей», информирует «НБН».

Журналисты утверждают, что в ходе первой встречи экс-президента США с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в ФРГ в 2017 году глава РФ призывал его признать претензии Москвы на часть украинских регионов.

После этого разговора, по данным СМИ, Трамп начал жаловаться на поддержку Киева Вашингтоном. Бывший глава Белого дома во время переговоров с иностранными лидерами называл страну «ваша Украина» и «часть РФ». Помимо этого, 45-й президент США ругал советников, которые убеждали его одобрить продажу ракет Киеву, что, в конечном итоге, им удалось.

Журналисты отмечают, что негативное отношение оппонента Байдена к Украине также сложилось из-за нежелания американского разведывательного сообщества подтвердить его заявления о вмешательстве страны в выборы президента США в 2016 году.

Ранее СМИ сообщили, что после возвращения в Белый дом Трамп намерен вынудить Киев и Москву начать переговоры.