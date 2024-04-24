Издание «Важные истории», ссылаясь на близкие к ФСБ источники, заявило, что заместителя Шойгу, который занимал эту должность 8 лет, на самом деле арестовали по подозрению в государственной измене, пишет «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Собеседник СМИ рассказал, что заявления об аресте чиновника по делу о взятке – это для общественности, так как пока Кремль не хочет говорить о госизмене на публике, ведь это станет большим скандалом.

Второй источник заверил, что кремлевский диктатор дал приказ взять под стражу заместителя главы Минобороны, после того, как его убедили, что речь идет именно о государственной измене. За коррупцию Иванова задерживать не стали бы.

Известно, что делом заместителя Шойгу занимается ФСБ, его либо посадят за взятки и «добьют» в местах лишения свободы, либо переквалифицируют обвинения на госизмену.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя материал издания, призвал доверять официальной информации. Представитель АП РФ назвал статьи журналистов на эту тему «спекуляциями».

Напомним, в Германии арестовали двух агентов российских спецслужб, которые готовили диверсии на военных объектах.