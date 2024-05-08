В интервью литовскому общественному вещателю LRT глава оборонного ведомства Нидерландов заявила, что способность Вооруженных сил Украины переломить ситуацию на фронте в значительной степени зависит от военной помощи западных государств, информирует «НБН».

По словам министра, сейчас российские оккупационные силы имеют определенное преимущество на поле боя. Однако ВСУ смогут перехватить инициативу, если страны-союзники Украины увеличат производство снарядов, БПЛА и других новых технологий, которые широко применяют защитники на фронте. Также Силы обороны будут иметь успех благодаря усилению партнерами украинской противовоздушной обороны.

Оллонгрен подчеркнула, что Запад должен активно поддерживать Украину.

Напомним, аналитики ISW перечислили задачи, которые нужно выполнить армии Украины для начала большого контрнаступления в этом или следующем году.