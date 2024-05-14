На молодежном саммите НАТО в Маями замгоссекретаря Штатов заявил, что в Администрации президента США не считают возможным достижение Израилем главной цели – полной победы над террористами ХАМАСа.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Кэмпбелл напомнил, что в Иерусалиме чиновники преимущественно говорят заявляют о намерении достичь полной победы на поле боя над палестинскими боевиками. Американский чиновник считает, что в Белом доме не верят в такую вероятность и возможность.

Представитель Вашингтона добавил, что это похоже на ситуацию, с которой Штаты столкнулись в Ираке и Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. По словам чиновника, многие государства хотят видеть «политическое решение».

Как сообщалось, в МИД Ирана раскритиковали Европейский Союз за введение санкций, назвав атаку на Израиль «самообороной».