На молодежном саммите НАТО в Маями замгоссекретаря Штатов заявил, что в Администрации президента США не считают возможным достижение Израилем главной цели – полной победы над террористами ХАМАСа.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.
Кэмпбелл напомнил, что в Иерусалиме чиновники преимущественно говорят заявляют о намерении достичь полной победы на поле боя над палестинскими боевиками. Американский чиновник считает, что в Белом доме не верят в такую вероятность и возможность.
Представитель Вашингтона добавил, что это похоже на ситуацию, с которой Штаты столкнулись в Ираке и Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. По словам чиновника, многие государства хотят видеть «политическое решение».
Как сообщалось, в МИД Ирана раскритиковали Европейский Союз за введение санкций, назвав атаку на Израиль «самообороной».
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