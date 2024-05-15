О том, что как кремлевский тиран Владимир Путин отреагировал на информацию, касающуюся вероятного увольнения начальника Генштаба ВС РФ Герасимова вслед за Шойгу, пишет «НБН», ссылаясь на материал агентства «Интерфакс-Россия».

По словам Путина, на вопросы относительно возможной корректировки высшего кадрового состава Генштаба и соответствующей структуры, обеспечивающей «боевую работу», можно ответить просто — никаких изменений на данный момент не произошло, и в ближайшее время не предвидится.

Российский диктатор подчеркнул:

Блок боевой работы [Генштаба], он сложился, он функционирует ритмично, действует успешно…

Ранее наш информационный портал писал о том, почему Путин назначил главой Минобороны экономиста Белоусова вместо Шойгу.