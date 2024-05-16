Спикер российского диктатора прокомментировал покушение на главу словацкого правительства. По словам пресс-секретаря Путина, Москва «самым решительным образом осуждает» нападение на политика, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Представитель АП РФ отметил, что руководство страны-агрессора считает покушение на словацкого премьер-министра «абсолютно неприемлемым» и «действительно большой трагедией».

Песков добавил, что бессменный лидер россиян отправил словацкому президенту Зузане Чапутовой телеграмму. В сообщении диктатор выразил сочувствие и пожелал главе правительства Словакии сил. В Кремле надеются, что Фицо сможет поправиться после нападения.

Отметим, по информации СМИ мужчина, который стрелял в словацкого премьера – Юрай Цинтула, принадлежавший к пророссийской военизированной группе, членов которой тренировали экс-спецназовцы РФ.

Как сообщалось, в Братиславе рассказали, какие ранения получил Фицо и в каком состоянии политик после операции.