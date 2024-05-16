Вице-премьер заявил, что жизни главы словацкого правительства ничего не угрожает. Тараб рассказал, что одна из пуль попала в сустав (вероятно руки), другая – в живот политика.

В настоящее время Фицо находится в больнице, он перенес операцию, информирует «НБН» со ссылкой на издания Та3 и Aktuality.

При этом некоторые словацкие политики утверждают, что состояние премьер-министра тяжелое. СМИ пишут, что главе правительства понадобится долгое восстановление, какие-то медиа заявляют, что политик в сознании.

Журналисты сообщают, что возле здания больницы, где прооперировали Фицо, дежурят несколько полицейских подразделений, так же правоохранители оградили территорию перед отделением скорой помощи и никого туда не пропускают.

Напомним, что 15 мая 71-летний мужчина возле Дома культуры в Гандлове, где заседало правительство, выстрелил в Фицо из огнестрельного оружия. Покушение на премьера шокировало представителей словацкой власти и европейских политиков.