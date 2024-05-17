Глава региона рассказал, что в районе Белгорода беспилотники атаковали сразу несколько населенных пунктов. В поселке Октябрьский БПЛА ударил по автомобилю, в котором находился водитель и пассажиры – семья из трех человек, информирует «НБН».

Гладков сообщил, что мама скончалась от полученных ран, отец с 4-летним ребенком и водителем доехали до больницы в Белгороде. Мальчик умер в медучреждении.

Путинский чиновник также рассказал, что беспилотник ударил по АЗС вблизи села Бессоновка. На автозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого загорелся один резервуар.

Напомним, что в пятницу, 17 мая, неспокойно было и в Туапсе. Ночью в городе беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию. В Сети появилось видео пожара на НПЗ, а также кадры дронового удара по заводу.