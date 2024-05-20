Ранее словацкие правоохранители заявляли, что 71-летний Юрай Цинтула, который стрелял в главу правительства, действовал в одиночку. Однако в воскресенье, 19 мая, на пресс-конференции руководитель МВД сообщил, что у стрелка могло быть несколько сообщников.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

По словам министра внутренних дел, следователи обратили внимание на то, что через два часа после нападения на главу правительства кто-то удалил Facebook-страницу Цинтулы и историю переписок в Messenger.

Сам стрелок, которому грозит пожизненное заключение, не мог сделать это, поскольку его арестовали сразу после покушения на Фицо. Чиновник уточнил, что аккаунт Цинтулы в соцсети не могла удалить и его жена, поскольку она не настолько «технически подготовлена».

Напомним, что на главу словацкого правительства было совершено покушение 15 мая. Фицо получил ранения в грудь и живот, медики смогли остановить кровотечение. По данным СМИ, премьер-министру нужна еще одна операция.

Состояние словацкого политика прокомментировал глава правительства Венгрии Виктор Орбан. По словам премьер-министра, следующие недели для его словацкого коллеги будут решающими.