Глава Кремля направил телеграмму верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси, поддержавшего войну РФ против Украины. Текст обращения опубликовало пропагандистское агентство «РИА Новости», информирует «НБН».

Диктатор в письме назвал главу Ирана «выдающимся политиком», который якобы всю жизнь служил родной стране, имел большой авторитет за границей и уважение сограждан.

Как отметил лидер россиян, Раиси был «настоящим другом» страны-агрессора, внес «неоценимый» вклад в развития отношений между Тегераном и Москвой, выводя государства на уровень стратегического партнерства. Он добавил, что сохранит о «замечательном человеке самую светлую память» т пожелал иранцам быть стойкими перед «невосполнимой утратой».

Напомним, 20 мая в Тегеране подтвердили гибель президента в результате авиакатастрофы.