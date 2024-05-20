В субботу, 19 мая, СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находился иранский лидер и руководитель внешнеполитического ведомства страны, совершил жесткую посадку в горах, информирует «НБН».

Поисковая операция длилась более 10 часов, какие-то медиа заявляли, что один из пассажиров вертолета якобы выходил на связь. Позже турецкие власти направили для поиска главы Ирана БПЛА, дрон обнаружил обломки вертолета.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что все пассажиры вертолета погибли. Соответствующую информацию в своих соцсетях сообщил иранский вице-президент Мохсен Мансури, однако не раскрыл причину крушения. В связи с гибелью главы государства правительство страны созвало срочное совещание.

Кроме иранского президента и министра иностранных дел на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, представитель Лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц.

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