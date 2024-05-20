Словацкое издание Aktuality, ссылаясь на заявление Университетской больницы им. Рузвельта в Банской Быстрице, сообщило, что глава правительства остается под присмотром медицинского персонала, вопрос о переводе премьер-министра в другое медицинское учреждение пока не рассматривается, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, медики отметили, что после сегодняшней консультации состояние Фицо стабильное. Состояние политика клинически улучшается, воспалительные показатели постепенно снижаются. Врачи рассказали, что пациент общается.

Напомним, что глава Министерства внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил новые детали дела о нападении на премьер-министра. По словам чиновника, правоохранители считают, что у подозреваемого Юрая Цинтулы могут быть сообщники, которые удалили его страницу в одной из соцсетей и историю переписок.