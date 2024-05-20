Американские аналитики в своем отчете спрогнозировали последствия гибели главы государства в авиакатастрофе для Ирана. Эксперты ISW считают, что внезапная смерть Ибрагима Раиси будет иметь тяжелые последствия для передачи власти верховного лидера в стране, информирует «НБН».

В аналитическом материале отмечается, что глава государства Ибрагим Раиси был одним из главных кандидатов на должность верховного лидера, которую сейчас занимает Али Хаменеи.

Аналитики обратили внимание на то, что верховный лидер пять лет назад назначил Раиси на пост руководителя судебной системы и поддерживал его на выборах президента в 2021 году.

Эксперты ISW считают, что следующие несколько дней после гибели иранского президента могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима в государстве, в том числе преемственность верховного лидера.

В то же время внезапная смерть соратника Путина не изменит режим Тегерана, который направлен на консервативную политику внутри страны и более агрессивную политику в регионе.

Напомним, в Иране подтвердили гибель президента и руководителя МИД страны в авиакатастрофе.