Глава немецкого внешнеполитического ведомства рассказала, что Берлин собрал почти 1 миллиард евро на поддержку сил противовоздушной обороны Украины, которая срочно нуждается в усилении, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Бербок напомнила, что для помощи Киеву она вместе с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом выступила с глобальной инициативой по увеличению украинской ПВО. По ее словам, руководители ведомств прилагают все усилия, чтобы достичь больших результатов.

Дипломат подчеркнула, что все европейские страны должны объединить усилия, чтобы Украина выжила и путинские оккупационные силы вскоре не оказались на границах западных государств.

Напомним, власти Румынии оценивают возможность отправки комплекса Patriot в Украину. Премьер-министр Марчел Чолаку прокомментировал реакцию Москвы на соответствующую перспективу.