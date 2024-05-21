Глава внешнеполитического ведомства Литвы отреагировал на выражение соболезнований Ирану западными политиками в связи с гибелью президента страны Ибрагима Раиси в результате крушению вертолета, информирует «НБН».

Литовский дипломат на своей странице в соцсети Х объяснил, почему он не считает правильным делать сочувствующие заявления относительно внезапной гибели соратника кремлевского диктатора.

Министр напомнил, что Тегеран продолжает передавать Москве беспилотники, которыми путинские оккупационные силы атакуют мирное население Украины. По этой причине Ландбергису неудобно выражать соболезнования иранцам в связи со смертью Раиси.

Заявление руководителя МИД Литвы стало первой реакцией европейского чиновника с критикой сочувствующих заявлений западных политиков в адрес Ирана, которые сделали польский лидер Анджей Дуда, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, глава Европейского Совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин отреагировал на гибель своего соратника Раиси в авиакатастрофе.