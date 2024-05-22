Глава немецкого правительства в ходе выступления на мероприятии СДПГ в городе Карлсруэ раскритиковал план Альянса по развертыванию щита ПВО вдоль западной границы Украины, чтобы разгрузить противовоздушную оборону страны, информирует «НБН» со ссылкой на Bild.

Канцлер считает, что такой шаг НАТО будет означать прямое вовлечение государств-членов организации в вооруженный конфликт, превращение его страны в «партию войны» и вызовет непредсказуемую реакцию главы Кремля Владимира Путина.

Политик убежден, что планы по созданию бесполетной зоны на западе Украины – «опасные разговоры разжигателей войны», и в этих предложениях якобы нет никакого здравого смысла. Шольц добавил, что Запад должен сосредоточиться на поддержке Киева, однако страны НАТО не хотят и не станут стороной конфликта.

Напомним, в МИД ФРГ сообщили, сколько средств собрал Берлин на поддержку украинской ПВО.