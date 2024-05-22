Михкельсон, комментируя сообщение о намерении Москвы изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, заявил, что странам Организации североатлантического договора пора «просыпаться».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу главы комитета по иностранным делам парламента Эстонии в соцсети Х.

По словам политика, членам НАТО нужно доказать свою способность адекватно реагировать на угрозы Российской Федерации после намека Кремля на изменение морских границ со странами-соседями. Чиновник считает, что таким образом Москва испытывает готовность Альянса защищаться.

Михкельсон отметил, что российский диктатор Владимир Путин получал сигнал от организации о том, что она не осмеливается ссориться с государством-террористом, который заключался в запрете на применение западного оружия по РФ для ВСУ, поддержке Украины союзниками «вполсилы», игнорирование нарушения воздушного пространства НАТО российскими ракетами и БПЛА и т.п.

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии добавил, что Альянсу пора проснуться и определиться, каким шагами он должен ответить стране-агрессору, иначе РФ продолжит устраивать новые провокации, которые могут закончиться вооруженным конфликтом.

Как сообщалось, главы МИД Финляндии, Латвии и Литвы отреагировали на планы Кремля по изменению границ в Балтийском море.