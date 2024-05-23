Как пишет американское издание The New York Times, госсекретарь США после поездки в Киев призывает главу государства ослабить ограничения для ВСУ на использование американского оружия для поражения целей на российской территории. В связи с этим в Администрации Байдена идут дискуссии, информирует «НБН».

По данным СМИ, Государственный департамент США под руководством Блинкена работает над предложением разрешить Силам обороны Украины бить американским оружием по ракетным и артиллерийским установкам оккупантов, расположенным вблизи государственной границы.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее говорил, что именно эти комплексы помогли оккупантам осуществить недавний захват территорий. ВС РФ разместили оружие возле северо-восточной границы Харьковщины и нацелили его на областной центр, зная, что в ответ защитники не смогут применять западное вооружение.

Журналисты отмечают, что пока непонятно, сколько чиновников из окружения главы США подписались под предложением госсекретаря. Кроме того, документ официально не представили Байдену.

Напомним, секретарь СНБО назвал «совершенно несправедливым» запрет для ВСУ на нанесение ударов по объектам на территории страны-агрессора американским оружием.