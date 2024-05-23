По результатам исследования международного проекта регулярных опросов общественного мнения Eurobarometer в 27 государствах ЕС, 87% жителей Евросоюза поддерживают оказание гуманитарной помощи беженцам из Украины, 83% – согласны, чтобы их страны принимали переселенцев, информирует «НБН».

Также опрос показал, что 70% респондентов выступают за предоставление финансовой помощи Украине, 72% – поддерживают экономические санкции против правительства, компаний и частных лиц РФ.

Шесть из десяти жителей стран ЕС согласны с предоставлением Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе и одобряют финансирование закупок и поставок военной техники для ВСУ организацией.

Ранее иностранные социологи выяснили, как изменился уровень поддержки членства Украины в Организации Североатлантического договора и Европейском Союзе среди жителей Словакии и Венгрии.