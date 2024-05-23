Российское издание «Коммерсант», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, заявило об аресте заместителя главы Генштаба армии РФ. Путинского военачальника задержали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Источник российского СМИ в правоохранительных органах подтвердил, что у генерала был проведен обыск, после чего его увезли на допрос в Главное военное следственное управление СК РФ.

Издание напомнило, что предшественника военачальника Халила Арсланова 4 года назад также задержали по делу о коррупции. Заместитель Герасимова стал четвертым высокопоставленным военным РФ, который стал фигурантом уголовного дела в последнее время.

Как сообщалось, в прошлом месяце взяли под стражу заместителя бывшего главы Минобороны страны-агрессора Тимура Иванова по делу о взятках. Российские СМИ выяснили реальную причину ареста топ-чиновника.