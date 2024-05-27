В понедельник, 27 мая, перед встречей глав МИД государств Европейского Союза руководитель внешнеполитического ведомства Чехии сообщил, что первая партия артиллерийских боеприпасов, закупленных по инициативе его страны, будет в Украине уже в следующем месяце.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на телеканал FREEДОМ.

Дипломат рассказал, что на данный момент Прага сконцентрировалась на выполнении тех договоров, которые были заключены и оплачены. Министр добавил, что Чехия благодарна за каждый доллар и евро, которые направили на ее инициативу по обеспечению Сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами.

Напомним, немецкое издание заявило, что в НАТО обсуждают возможность расширения военной помощи Украине по трем направлениям. Также СМИ назвало две страны-члена Альянса, которые выступают против этой идеи.