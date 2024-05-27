Из-за повторного наступления армии Путина в Харьковской области Киев обратился к союзникам с призывом разрешить Силам обороны Украины наносить удары по объектам ВС РФ на территории страны-агрессора западным оружием. Шольц заявил, что он выступает против снятия ограничений.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на NTV.

По словам канцлера, он сейчас не видит причин, чтобы разрешить ВСУ применять предоставленное Берлином оружие, для атак на РФ. Глава немецкого правительства отметил, что есть четкие правила по поставкам оружия ФРГ, которые были согласованы с Киевом, и они работают.

В очередной раз Шольц подчеркнул, что цель его политики по Украине – не допустить большой войны.

Отметим, что днями ранее в Бундестаге призвали снять ограничения для ВСУ по атакам на Россию западным оружием, так как речь идет о защите гражданского населения в Украине.