Во время общения с гражданами в рамках Фестиваля демократии 26 мая представитель Берлина вспомнил, как в феврале 2022 года на встрече с главой Кремля в Москве слушал о его имперских взглядах, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам политика, четыре часа бессменный лидер россиян рассказывал ему о том, что границы независимых государств якобы можно менять силовым путем, о «нацистском режиме» в соседней стране, которая хочет стать членом Североатлантического Альянса.

Кроме того, глава Кремля пытался убедить его в том, что Украина и Республика Беларусь – это «части РФ», с чем согласен нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко.

Глава правительства ФРГ добавил, что на войне погибают не только украинцы, но и граждане страны-агрессора ради того, чтобы в учебниках истории было написано, что их лидер завоевал пару километров.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что стоит за заявлениями о «готовности» российского лидера остановить войну.