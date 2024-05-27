Во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии генсек Альянса напомнил, что ВСУ при военной поддержке партнеров Киева смогли деоккупировать 50% украинской территории, потопить большое количество кораблей ЧФ РФ, нанести армии Путина тяжелые потери и открыть зерновой коридор, информирует «НБН».

По словам чиновника, при этом союзники Украине за последние месяцы не предоставили обещанное вооружение Силам обороны. США полгода согласовывали новый пакет помощи, а Европа не передала ВСУ миллион боеприпасов.

Столтенберг отметил, что в прошлом месяце на встрече с главами минобороны государств-членов НАТО глава Украины Владимир Зеленский призывал увеличить поставки комплексов противовоздушной обороны, однако партнеры не выполнили и обещание по усилению ПВО.

Генсек НАТО заявил, что проблемы с предоставлением военной помощи Киеву имели последствия на фронте и усложнили ВСУ защиту своей земли. Он добавил, что партнерам нужно срочно активизировать свои действия относительно поддержки Украины.

Как сообщало немецкое СМИ, в НАТО обсуждают возможность расширения помощи Силам обороны в обучении, логистике и ПВО на территории Украины. Однако две страны выступают против этого.