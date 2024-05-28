Во вторник, 28 мая, перед вылетом из Ташкента Путин провел пресс-конференцию для представителей росСМИ. Глава Кремля заявил, что на сегодня «единственной легитимной» властью в Украине якобы остаются только спикер Верховной Рады и ВРУ.

По словам диктатора, Конституция Украины предусматривает продление полномочий для Рады, а не для главы государства, информирует «НБН».

Также бессменный лидер россиян прокомментировал заявления НАТО о том, что ВСУ должны применять оружие для ударов по территории государства-террориста. Путин пригрозил странам-членам Альянса, отметив, что они «должны отдавать отчет с чем они играют». Он добавил, что «постоянная эскалация обернется серьезными последствиями».

Также глава Кремля обвинил военно-политический блок в активизации атак ВС РФ на Харьковщине. Диктатор заявил, что страны-члены организации якобы спровоцировали эти события в области.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц вспомнил, как лидер россиян оправдывал свое решение напасть на Украину накануне полномасштабного вторжения.