Американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что РФ планирует ежегодное производство 6000 ударных БПЛА «Шахед» на заводе в Республике Татарстан, информирует «НБН».

По данным издания, россияне занимаются изготовлением дронов-камикадзе в нескольких ангарах, расположенных на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Журналисты рассказали, что российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве этого предприятия еще в конце 2022 года. Тогда они прилетели в Иран с выгодным предложением в виде $1,7 млрд, которые частично оплатили золотыми слитками.

СМИ пишет, что согласно контракту, завод должен выпускать ежегодно 6000 дронов-камикадзе, в дополнение к разведывательным БПЛА «Альбатрос». В конце прошлого месяца предприятие опередило график и изготовило 4500 «Шахедов».

В WSJ добавили, что российская оккупационная армия переходит на дроны благодаря использованию теневых логистических сетей Ирана в дополнение к его военным технологиям.

Напомним, немецкое издание сообщило, что страна-агрессор впервые получила от Ирана высокоточные авиационные бомбы Qaem-5.