Руководитель шведского оборонного ведомства заявил, что союзники, которые намерены отправить в Украину истребители F-16, попросили Стокгольм подождать с передачей самолетов Gripen.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Чиновник подчеркнул, что отказ шведского руководства от планов о передаче авиации Киеву связан с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению союзниками системы F-16 в Украине.

Напомним, что в прошлом году украинское руководство начало вести переговоры со Стокгольмом о возможности поставок для ВСУ многоцелевых истребителей Gripen. Позже Швеция сообщила, что оценит потенциал передачи авиации, произведенной отечественной оборонной компанией Saab.

Как сообщалось, Бельгия обязалась отправить в Украину 30 единиц F-16 до 2028 года.