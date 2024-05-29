Пресс-секретарь главы Кремля сообщил, что он знаком с заявлением Варшавы о том, что она разрешает Вооруженным силам Украины наносить удары по объектах на территории государства-террориста переданным Польшей оружием.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам представителя АП РФ, для руководства страны-агрессора было «совершенно очевидно», что Варшава разрешит Силам обороны Украины обстреливать российскую территорию польским оружием. Спикер Путина добавил, что для Кремля на этот счет «не было никаких секретов».

Пресс-секретарь бессменного лидера россиян напомнил, что Москва предупреждала о своей реакции в случае ударов ВСУ западным оружием по РФ.

В частности, 28 мая Путин в ходе пресс-конференции пригрозил странам-членам НАТО за принятие соответствующего решения. Диктатор отметил, что в Альянсе якобы должны понимать с чем они играют.