Политический обозреватель Дэвид Игнейшс в колонке для американской газеты The Washington Post рассказал, что в начале полномасштабной войны в Украине глава Китая хотел помочь государству-террористу оружием, информирует «НБН».

В материале СМИ сказано, что менее чем за три недели после вторжения армии Путина на украинскую территорию Пекин начал призывать к миру, однако Кремль попросил у него оружие.

Как сообщает Игнейшс, Си Цзиньпин был готов предоставить Москве военную помощь, однако ему позвонил американский лидер Джо Байден. Президент США предупредил его о реакции Вашингтона, если он узнает о поставках оружия в РФ из КНР.

После разговора с главой Штатов правитель Поднебесной решил воздерживаться от прямой передачи вооружения стране-агрессору. При этом, как утверждают официальные лица США, китайский лидер поручил бывшему вице-премьеру Лю Хэ следить за скрытой помощью, которую Пекин предоставляет Москве.

Ранее о военной помощи Китая россиянам высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг.