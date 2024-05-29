Как сообщает американское издание Politico, в среду, 29 мая, представители правительств государств-членов Евросоюза обсудят проект рамочной программы переговоров ЕК о вступлении Украины и Молдовы в организацию, информирует «НБН».

Один из европейских чиновников рассказал журналистам, что Брюссель намерен начать соответствующий процесс на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС 25 июня. В последнем докладе Еврокомиссии перечислены некоторые реформы, которые нужно провести Украине до вступления в ЕС, однако сказано, что большую часть работы Киев выполнил.

Немногие представители стран-членов Европейского Союза хотят дождаться нового доклада ЕК относительно прогресса Украины, поскольку опасаются, что еврокомиссар по вопросам расширения, венгерский дипломат Оливер Вархели будет затягивать процесс.

По этой причине Брюссель стремится начать переговорный процесс об интеграции Украины и Молдовы в ЕС до 1 июля, когда Венгрия станет главой Совета Европейского Союза.

Ранее журналисты Politico рассказали, что мешает Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины в организацию в следующем месяце.