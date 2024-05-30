В четверг, 30 мая, в ходе пресс-конференции спикер Путин заявил, что государства-члены НАТО, в частности США и европейские страны, в последние дни «вышли на новый уровень нагнетания напряженности», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора обвинил страны Североатлантического Альянса в том, что они якобы провоцируют Украину на продолжение войны.

Песков уточнил, что государства НАТО являются «инициаторами» войны с Россией и пригрозил, что решение снять ограничения на применение ВСУ их оружия для атак на объекты в РФ будет иметь для этих стран последствия и нанесет им большой урон.

Также на пресс-конференции представитель Кремля заявил, что Евросоюз «давит» на венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поскольку Брюсселю не нравится «самостоятельность» Будапешта.