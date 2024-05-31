После покушения 15 мая словацкого премьера с огнестрельными ранениями доставили в медучреждение в городе Банска-Бистрица, где ему сделали несколько операций. Прогнозы по его выздоровлению были неутешительными, информирует «НБН».

Словацкий телеканал ТА3 сообщил, что Фицо транспортировали в больницу в Братиславе. Директор медучреждения Мириам Лапуникова рассказала, что состояние главы правительства стабилизировали, он начал реабилитацию.

По ее словам, медицинский совет решит, когда политик сможет покинуть больницу. Сам премьер-министр изъявил желание о домашнем уходе после выписки.

Напомним, 15 мая на Фицо было совершено покушение – писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в премьера из огнестрельного оружия. По словам 71-летнего словака, он напал на главу правительства, поскольку не соглашался с его политикой.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Фицо «очень нужен в критический момент» накануне выборов в Европарламент.