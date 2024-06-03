Британское издание Financial Times сообщило, что во время недавней встрече в КНР бессменный лидер россиян и глава КНР обсуждали три главных вопроса – отказ Пекина от участия в Глобальном саммите мира, расширение деятельности китайских банков в стране-агрессоре и соглашение о строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири-2», информирует «НБН».

По данным СМИ, переговоры относительно проекта газопровода не продвигаются из-за ценовых требований Пекина, которые Москва считает необоснованными. Китайское руководство хочет получать «голубое топливо» по ценам, которые близки к внутренним ценам в РФ. Также власти КНР намерены закупать лишь часть мощности газопровода – 50 миллиардов кубометров «голубого топлива» ежегодно.

Журналисты пишут, что также российская и китайская стороны обсуждают возможность финансирования торговли компонентами для оборонной промышленности РФ с участием одного или нескольких банков КНР, что может вызвать санкционный удар Вашингтона. США обвиняют Пекин в поддержке ВПК страны-агрессора, из-за передачи Москве товаров двойного назначения.

Помимо этого, 31 мая власти Китая сообщили, что страна отказывается от участия в Глобальном саммите мира.

Напомним, СМИ сообщили, что еще страна может проигнорировать саммит в Швейцарии.