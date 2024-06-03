Утром в местных пабликах начали распространяться фотографии и видео столба черного дыма над Новосибирском. Выяснилось, что в городе на складе с горюче-смазочными материалами вспыхнул масштабный пожар, информирует «НБН».

Фото — t.me/chp_sib

Фото — t.me/inc54

В МЧС региона сообщили, что огонь охватил 4500 квадратных метров предприятия, по предварительной информации, в результате ЧП пострадали два человека. В ведомстве рассказали, что к складу направлен пожарный поезд и показали кадры с места тушения.

Фото — МНС РФ

Фото — МНС РФ

Позже стало известно, что возгорание на складе ГСМ удалось локализовать на 2450 квадратных метрах.

Напомним, в ночь на 31 мая беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора, под ударом БПЛА оказалась нефтебаза. На предприятии вспыхнул пожар, в Сети показали соответствующие кадры. СМИ сообщили о последствиях дронового обстрела.