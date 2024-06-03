В воскресенье, 2 июня, украинский лидер сообщил СМИ, что власти Китая работают над тем, чтобы государства не принимали участие в Глобальном саммите мира. По словам Зеленского, КНР является инструментом в руках кремлевского диктатора Владимира Путина, так как при поддержке Пекина война будет длительнее, информирует «НБН».

Как пишет британское издание The Guardian, спикер китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин прокомментировала высказывания главы Украины. По ее словам, Пекин якобы поддерживает все усилия, направленные на достижение мира в Украине.

Спикер МИД КНР отметила, что Китай придает большое значение отношениям с Киевом и остается крупнейшим торговым партнером Украины. Чиновница добавила, что позиция Пекина относительно участия страны в Глобальном саммите мира является «открытой и прозрачной».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что использует Москва в попытке сорвать проведение саммита в Швейцарии.