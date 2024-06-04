Главнокомандующий норвежской армией заявил, что у стран-членов Альянса есть два-три года на подготовку к войне с государством-террористом. По словам военачальника, именно за этот период Российская Федерация восстановит способность к ведению боевых действий, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Военачальник обратил внимание на то, что кто-то сказал, что у Альянса есть 10 лет на это, однако блок возвращается к меньшему сроку из-за функционирующей промышленной базы страны-агрессора.

Генерал отметил, что у НАТО есть следующие два-три года для восстановления сил и запасов, учитывая, что организация продолжает предоставлять военную помощь Украине. Блоку нужно ускориться, чтобы реализовать свои планы и решения и быть уверенным, что он готов ко всему.

Также Кристофферсен обратил внимание на заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что Россия не заинтересована в войне с Альянсом, очевидно, так как сейчас у нее нет для этого возможностей и ресурсов.

Ранее в эстонском парламенте призвали государства НАТО «просыпаться» после намека Кремля на изменение морских границ.