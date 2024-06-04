Болгарский президент, комментируя разрешение для армии Украины на удары западным оружием по объектам на территории государства-террориста, осудил такое решение НАТО.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на болгарскую службу «Радио Свобода».

По словам главы государства, «становится все более очевидным» участие Североатлантического Альянса в войне и вовлеченность стран-членов организации якобы имеет риск неконтролируемой эскалации. Политик считает, что такое развитие событий чревато «ядерным Армагеддоном».

Радев заявил, что, отменив ограничения по использованию западного оружия ВСУ для обстрелов российской территории и приняв решение об отправке инструкторов в Украину, военно-политический блок «перешел красные линии».

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц занимает другую позицию в этом вопросе. Глава немецкого правительства убежден, что удары переданным Берлином оружием по территории РФ не приведет к эскалации.