В понедельник, 3 июня, в эфире радиостанции Antenne Bayern глава правительства ФРГ прокомментировал решение Берлина снять ограничения для ВСУ на использование предоставленного Германией оружия для обстрелов объектов на российской территории, пишет «НБН» со ссылкой на DW.

Шольц подчеркнул, что право ВСУ бить предоставленным Германией оружием по военным объектам в стране-агрессоре позволит защитить большие украинские города, в частности Харьков, от вражеских атак. По словам канцлера, соответствующее решение Берлина не угрожает эскалацией.

Как отметил политик, ФРГ соответствующий шаг тщательно продумала в сотрудничестве со своими друзьями и союзниками. Глава правительства добавил, что он не позволил бы давить на себя с целью принятия неправильных и несвоевременных решений.

Напомним, что у Путина начали запугивать страны, которые сняли ограничения на использование ВСУ их оружия для ударов по территории России.