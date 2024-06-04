В ходе пресс-конференции в понедельник, 3 июня, представитель Госдепа США ответил на вопрос представителей СМИ, разделяет ли американское руководство беспокойство Киева из-за отказа КНР от участия в Глобальном саммите мира.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

По словам чиновника, в Вашингтоне сейчас не видят, каким образом Пекин может сыграть положительную роль в завершении войны в Украине, хотя он мог бы сделать это в сфере дипломатии.

Миллер напомнил, что на протяжении последних месяцев китайское руководство помогало Российской Федерации отстраивать и реконструировать ее оборонно-промышленную базу. США и их союзники в Европе против таких действий Пекина и намерены привлечь к ответственности причастные к помощи стране-агрессору организации.

Представитель Вашингтона добавил, что Штаты поддерживают Глобальный саммит мира и хотят, чтобы это мероприятие было успешным.

Ранее СМИ раскрыли, какие три вопроса глава Кремля Владимир Путин обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай.