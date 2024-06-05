Ссылаясь на двух российских чиновников и близкий к АП РФ источник, издание The Moscow Times заявило, что в прошлом году кремлевский диктатор по настоянию Службы безопасности президента и ФСБ начал носить скрытый бронежилет, информирует «НБН».

Один из собеседников СМИ рассказал, что 9 мая на параде в Москве глава государства-террориста был в бронежилете. Эту информацию подтвердила изданию консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер из Великобритании.

Эксперт изучила видео с главой Кремля и пришла к выводу, что он действительно использовал элемент индивидуальной защиты. По ее словам, на это указывает скованная походка российского лидера, отсутствие складок на спине его пальто при ходьбе и рукопожатиях, неестественный вид его верхней части тела. Миллер предполагает, что под одеждой диктатора был баллистический жилет.

В то же время в АП РФ отрицают усиление мер безопасности для Путина. После нападения на главу словацкого правительства Роберта Фицо в прошлом месяце представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность лидера россиян обеспечивают на «обычном уровне».

Ранее в ГУР МОУ заявили, что украинская разведка располагает информацией о бункерах кремлевского диктатора.