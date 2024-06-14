Во время выступления перед представителями СМИ на ежегодном саммите стран «Большой семерки» канцлер заявил, что обязательство G7 о предоставлении финансовой поддержки Киеву в размере 50 миллиардов долларов из замороженных активов РФ должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам немецкого политика, соответствующее решение государств «Группы семи» – четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину о том, что он не может просто отсиживаться, рассчитывая на то, что фискальные проблемы в поддерживающей Киев стране однажды позволят ему одержать победу в войне.

Шольц добавил, что предоставление Украине 50 миллиардов долларов из замороженных активов государства-террориста – «очень исторический шаг».

Ранее СМИ заявили, что власти Германии наложили вето на новые антироссийские санкции ЕС, раскрыв причину такого решения.