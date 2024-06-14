В пятницу, 14 июня, в ходе встречи с руководством МИД РФ Путин заявил, что он «хоть завтра готов к переговорам по Украине», однако если будут выполнены условия Москвы. Также бессменный лидер россиян уточнил, что страну-агрессора не устроит «замораживание конфликта».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам диктатора, для объявления Россией прекращения огня Киев должен полностью вывести свои войска с территорий Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.

Помимо этого, Украина должна официально отказаться от планов по вступлению в Североатлантический Альянс. Глава Кремля подчеркнул, что лишь после выполнения этих условий российская сторона готова садиться за стол переговоров.

Также диктатор добавил, что Москва требует отменить все санкции против государства-террориста, введенные западными странами.

Ранее британское СМИ рассказало, как «марш справедливости» Пригожина, который произошел летом прошлого года, может похоронить режим Путина.