В ходе встречи с руководством МИД РФ в пятницу, 14 июня, Путин заявил, что в подписании договора о безопасности между Украиной и США «есть политическая и пропагандистская составляющая», информирует «НБН» со ссылкой на российское агентство «Интерфакс».

По словам главы Кремля, США и их «сателлиты» таким образом решили поддержать своих «ставленников» и «придать им легитимности». Лидер россиян отметил, что Киев якобы не имеет полномочий на подписание таких документов, и в Штатах, если будут проводить серьезную экспертизу юридической составляющей соглашения, поднимут соответствующий вопрос.

«Мне кажется, что все это блеф», – заявил диктатор, назвав соглашение о безопасности между Украиной и США «ничтожным».

Отметим, что также на встрече Путин заявил, что РФ объявит о прекращении огня в Украине, если ее руководство отдаст оккупантам территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Кроме того, глава Кремля назвал другие условия для того, чтобы Москва согласилась на переговоры по завершению войны.